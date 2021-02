Presidente do PSG exalta goleada no Camp Nou, mas pede 'pés no chão' contra o Barça

O Paris Saint-Germain passou como um trator por cima do Barcelona, em pleno Camp Nou. Com um show de Mbappé, os franceses venceram por 1-4 e colocaram um pé na próxima fase da competição.

Ao final da partida, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, conversou com os canais do clube e exaltou a atuação da equipe, mas manteve os pés no chão.

"Todo mundo está feliz. Os jogadores tiveram um desempenho perfeito, nós realmente jogamos uma grande partida. Estou muito feliz. O treinador e sua equipe técnica se prepararam muito bem para esse jogo, estamos muito felizes, mas ainda temos 90 minutos para jogar. Ainda não acabou", disse o treinador.

"Vamos comemorar muito nesta noite, mas ainda há outra partida. E ainda tem a Ligue 1, onde não estamos no topo da tabela. É muito importante manter os pés no chão. Estou muito orgulhoso dos jogadores, tivemos uma partida mais que perfeita", completou.

"Temos que seguir no mesmo nível, no mesmo espírito, juntos, como uma equipe. Isso é o mais importante, porque quando jogamos asism, somos uma equipe muito forte. Temos que manter o mesmo nível, espírito e mentalidade de agora",concluiu.

