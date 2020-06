Presidente do Rennes diz que Camavinga não irá ao Real Madrid

Apenas algumas horas depois de ter sido confirmado que Eduardo Camavinga havia tomado uma decisão e priorizado o Real Madrid contra outros clubes, o presidente do Rennes negou publicamente sua saída.

Nicolas Holveck explicou ao 'RTL': "No momento, a intenção de Eduardo é continuar crescendo no Rennes. Ele tem um ótimo relacionamento com o treinador, os assistentes... Ele sabe que ainda é muito jovem e a próxima temporada poderia ser a de sua consagração fazendo grandes coisas juntos".

O presidente da equipe francesa ressaltou que conta com o jogador: "No futebol você nunca sabe, mas acho que o projeto da próxima temporada será com Eduardo no time. A chave também é mantida por ele e seu entorno. Mesmo que ele receba uma oferta milionária, se quiser ficar, algo que também queremos, não haverá problema".

Holveck falou das boas condições financeiras do Rennes e acredita que isso pode ser um fator que ajuda Camavinga a ficar: "Não temos a corda no pescoço, temos sorte de que nossos patrocinadores nos apoiem ​​nesta crise. Estamos diante da janela do mercado sem necessidades e com muita serenidade".

O presidente-executivo de Rennes também descartou uma possível compra do Real Madrid que vem acompanhada de uma transferência para a equipe francesa. "Não é algo que eu goste muito. Um jogador que assina com um clube e fica um tempo a mais... geralmente não funciona", concluiu ele, descartando outra fórmula que poderia levar Camavinga à capital da Espanha.