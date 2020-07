Presidente do Rennes nega ida de Camavinga ao Bayern

Camavinga tem um futuro bastante promissor e os grandes clubes europeus não querem perdê-lo de vista, entre eles Real Madrir e Bayern de Munique, entre outros.

O presidente do Rennes quis deixar claro que o jogador não deixará o clube com destino a Alemanha, mesmo com os crescentes rumores.

"Sinceramente, o Bayern não se aproxima. Acredito que não devemos sonhar com a janela de transferências nesse verão. Os grandes clubes sofrem com as crises", disse Holveck em declarações a 'RMC Sports'.

O presidente foi além e afirmou que acredita na renovação de Camavinga em agosto.