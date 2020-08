Presidente do Santos 'foge' ao demitir Jesualdo Ferreira

Jesualdo Ferreira foi surpreendido nesta quarta-feira ao ser comunicado da sua demissão no Santos. O portal 'Goal' apurou que o treinador português recebeu o aviso do diretor de futebol William Thomas, a pedido do presidente José Carlos Peres, que, por sua vez, ignorou uma conversa olhos nos olhos.

Mesmo ciente de que estava na corda bamba, principalmente depois da eliminação no Paulistão diante da Ponte Preta, o experiente treinador acreditava que estava mantido no cargo, pelo menos até a estreia do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Comandou, inclusive, os dois primeiros treinos da semana e já desenhava a equipe titular.

Sem receber reforços e com quase quatro meses de inatividade por causa da pandemia do novo coronavírus, a comissão técnica de Jesualdo que inclui ainda outros cinco portugueses (os auxiliares Rui Águas, Antonio Oliveira, Daniel Gonçalves e Pedro Bouças, e o preparador José Pedro Pinto), deixa o Peixe com atrasos salariais e de direitos de imagem - o grupo não vai abrir mão dos 70% que foram cortados num período de três meses e também da multa rescisória. A dívida, para já, gira em torno de R$ 5 milhões.

Contratado ainda em dezembro do ano passado, Jesualdo, de 74 anos, dirigiu o Santos em 15 partidas, com seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O aproveitamento foi de 48,9% dos pontos.