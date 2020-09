Prestes a deixar o Barcelona, Semedo não treinou

O futuro de Nelson Semedo está cada vez mais distante do Camp Nou três temporadas depois de sua chegada, em 2017. O lateral-direito português está na lista de saída do clube catalão e não trabalhou com o grupo nesta segunda-feira.

O perfil oficial do Barcelona no Twitter confirmou sua ausência nas atividades iniciais da semana, mas não justificou. O motivo, no entanto, não é mistério, já que ele está perto de oficializar sua transferência ao Wolverhampton Wanderers.

Os ingleses estariam dispostos a pagar 30 milhões de euros por Semedo. Depois da contratação de Ki-Jana Hoever, lateral do Liverpool de 18 anos, o técnico Nuno Espírito Santo quer um reforço de nível contrastante após a saída de Doherty.

De outro modo, Luis Suárez participou do treinamento sob o comando de Ronald Koeman, apesar de também estar envolvido em rumores sobre uma possível saída. O uruguaio já tem acordo com o Atlético de Madrid, segundo o jornal 'Mundo Deportivo'.