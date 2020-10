VÍDEO: números da Juventus em duelos contra o Napoli

A partida entre a Juventus e o Napoli, que deveria ser disputada neste domingo, não poderá ser realizada em função do surto de coronavírus na equipe napolitana. Com isso, a equipe de Turim é a única que vai se apresentar no estádio de Turim.

O Napoli continua em sua cidade devido aos resultados positivos para Covid-19 e não aparecerá para a partida, o que implicará na perda imediata da partida por 3 a 0.

Sem o jogo da terceira rodada do Campeonato Italiano para assistirmos, destacamos números da equipe da Juventus nesse confronto histórico - confira no vídeo acima.