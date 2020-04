Prijovic viola confinamento... e acaba sendo preso!

O COVID-19 obriga todos a ficar em casa. Mas há jogadores que não levam a sério...

Aleksadar Prijovic, jogador do Al Ittihad, teria sido o último a violar o confinamento. Na Sérvia, a situação é ainda mais grave: há um toque de recolher, o que significa que quem sai na rua é preso.

Isso aconteceu com Prijovic, de acordo com uma declaração policial publicada na 'Associated Press': "O jogador foi preso junto com outras pessoas e convocado ao escritório do promotor. Eles quebraram as medidas de contenção e tomaram uma bebida com mais de cinco pessoas em um restaurante em Belgrado depois das cinco da tarde".

Ele não é o primeiro jogador na Sérvia a violar o confinamento. Luka Jovic, jogador do Real Madrid, viajou da Espanha para seu país natal, quebrando todas as regras. As supostas fotografias do jogador de futebol comemorando o aniversário de seu parceiro foram publicadas e o Presidente da Sérvia deixou claro que isso terá consequências. "Se sair do seu apartamento, Jovic será preso", disse ele.

Na Sérvia, quem ignora o confinamento pode ser preso. Prijovic não aprendeu a lição de Jovic e terá que responder à justiça por ignorar as regras.