VÍDEO: Lucas Paquetá dá sua primeira assistência pelo Lyon

Lucas Paquetá chegou ao futebol da França nesta temporada após não se firmar na Itália e deixou o Milan para vestir a camisa do Lyon em uma fase que também rendeu convocação para a seleção.

O meio-campista brasileiro teve sua primeira assistência com seu novo clube ao servir Toko-Ekambi no terceiro gol da equipe na vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Metz. Confira no vídeo acima o lance da partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Francês.