Liberado para atuar, Otero já treina com o Corinthians

O Corinthians anunciou oficialmente, nessa segunda-feira, a contratação do meia-atacante Otero, que chega emprestado pelo Atlético-MG até julho de 2021.

No mesmo dia, ele já treinou com seus novos companheiros durante as atividades de preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro – nessa quarta-feira (26), às 21h30, na Arena Corinthians, diante do Fortaleza, pela quinta rodada da competição.

No treinamento, o técnico Tiago Nunes realizou exercícios táticos de ataque contra defesa e um coletivo de olho no duelo diante dos cearenses. O nome de Otero já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar.

Primeiro venezuelano a vestir a camisa corintiana, o meia-atacante de 27 anos vai usar o número 11 e não escondeu a alegria com a nova oportunidade, dizendo que “sempre quis jogar no Corinthians".