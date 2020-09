O primeiro gol de Cristiano Ronaldo pela Juventus em 2020/21

Cristiano Ronaldo começou a temporada 2020-21 com tudo! Na estreia da Juventus na Seria A contra Sampdoria, o craque luso deixou a sua marca.

Já no finalzinho da partida, depois de algumas boas chances criadas, o gol da estrela da Juventus saiu. Após uma bela jogada do ataque, o centroavante saiu na cara do goleiro e não desperdiçou.

Ontem, no empate contra a Roma, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes! A 'besta enjaulada' voltou com tudo!

Confira no vídeo acima o primeiro gol do craque com a camisa da Juventus.