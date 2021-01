Aos 37 anos, Felipe Melo vive sua quarta temporada no Palmeiras, experiência iniciada após passagens por Inter de Milão, Galatasaray, Juventus, Fiorentina, Almeria, Racing, Mallorca Grêmio, Cruzeiro e Flamengo.

Veja no vídeo acima como foi o primeiro dos 12 gols marcados pelo meio-campista com clube paulista. Ele marcou de cabeça na vitória por 2 a 0 da equipe no Allianz Parque sobre o Mirassol no Campeonato Paulista de 2017.