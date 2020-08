VÍDEO: o primeiro gol de Honda com a camisa do Botafogo

Keisuke Honda é a estrela do Botafogo que reuniu 13 mil torcedores no dia de sua apresentação. Um jogador de futebol que conseguiu marcar gols na Ásia, Europa, Oceania, América do Norte e América do Sul.

O asiático não teve muita sorte ao desembarcar no Brasil, já que logo após sua chegada a temporada foi interrompida pela pandemia. Messo assim, ele conseguiu balançar as redes antes das competições serem paralisadas. Relembre o lance em pênalti no empate contra o Bangu.