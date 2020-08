Luis Suárez, na mira da Juventus

O Barcelona está em processo de renovação após a má temporada e está reduzindo o elenco, podendo também perder a peça que não deseja ver ir embora. A grande dupla sul-americana de ataque deve deixar o Camp Nou e cada um tende a tomar um rumo diferente.

Enquanto Lionel Messi segue apontado como uma possível perda a ser lamentada, seu companheiro Luis Suárez é um dos principais nomes cotados para estar na lista de dispensas. Sabendo disso, um gigante italiano está de olho para formar uma outra forte parceria no setor ofensivo.

Segundo informação de Gianluca DiMarzio, de 'Sky Sport', a Juventus está interessada no camisa 9 e poderia agir para formar uma nova dupla com Cristiano Ronaldo, mas contando com a possibilidade de contratá-lo a custo zero.

Para não ser necessário pagar ao Barcelona, o uruguaio deveria chegar a um acordo para sua rescisão. Essa é uma possibilidade considerada inviável pela imprensa espanhola, que não vê chances de os catalães liberarem seu atacante consagrado gratuitamente.

Relembre no vídeo como foi o primeiro gol marcado por Luis Suárez pelo Barcelona no Campeonato Espanhol - aconteceu contra o Corboda, após 11 jogos pelo clube catalão na temporada de 2014/15.