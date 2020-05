Primeiro lesionado no retorno, Reyna virou desfalque aquecendo

Reyna é a primeira vítima dos problemas físicos causados pela bola parada na pandemia. O meia seria titular do Borussia Dortmund no dia do retorno do futebol na Alemanha, no duelo contra o Schalke 04. No entanto, se machucou durante o aquecimento.

O jovem nascido há 17 anos nos Estados Unidos teve que deixar o campo apenas cinco minutos antes do início do jogo devido a um desconforto muscular.

É o que treinadores e médicos temiam e vinham alertando como risco depois de dois meses sem competição e apenas com as sessões suaves de trabalho em casa.

Depois que o Borussia Dortmund confirmou o desfalque de seu jogador, Thorgan Hazard, irmão do jogador do Real Madrid, substituiu o jovem norte-americano.