Primeiro, o consenso; depois, o regresso

Ainda não há uma data para o retorno de LaLiga, mas sim para os treinamentos: será a partir do dia 4 de maio, quando os jogadores poderão treinar individualmente.

O protocolo já está aprovado. No entanto, continuam havendo pontos de discordância entre LaLiga e a AFE.

Dois seriam os pontos que, segundo o 'Marca', separam os jogadores, representados pela AFE, e LaLiga. Os atletas não estão de acordo com as concentrações, que poderiam ser estendidas por dois meses. Também não estariam de acordo com o isolamento de um possível positivo nessas concentrações separados por dois quartos.

Com essa panorama, uma coisa é certa: antes da volta do futebol, as duas entidades devem buscar um acordo para o bem de todos e do futebol espanhol.