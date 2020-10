Moise Kean foi anunciado oficialmente no dia 04/10 como reforço do PSG. Thomas Tuchel, treinador da equipe francesa, pediu esse reforço à diretoria, que vinha negociando com o Everton uma transferência por empréstimo. O jogador chega para ser uma segunda opção na função de Mauro Icardi.

No vídeo acima, você confere como foi o primeiro treino do jogador na equipe francesa.