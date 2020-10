Primeiro treino de Ruben Dias no Manchester City

O Manchester City anunciou a contratação de Rúben Dias, procedente do Benfica na última terça-feira.

O luso é mais uma contratação de Pep Guardiola para a defesa. Dessa vez, foram investidos 68 milhões de euros, pelo zagueiro de 23 anos, que já começou a treinar.

"Conhecemos a personalidade do Rúben Dias e tenho a certeza que ele será um jogador incrível nos próximos seis ou sete anos. Estamos muito contentes por tê-lo conosco", disse Guardiola.

Confira no vídeo acima como foi o primeiro treino de Rúben Dias com a camisa do City!