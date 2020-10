Primeiro treino de Sergiño Dest no Barcelona

O Barcelona anunciou nessa quinta-feira a contratação do lateral-direito Sergiño Dest. O norte-americano de 19 anos custou 21 milhões de euros mais cinco em variáveis aos cofres do conjunto azulgrana.

Agora, para tirá-lo do Camp Nou será preciso desembolsar 400 milhões de euros, valor da sua multa rescisória. "Novo sonho. Novo time. Força Barça!", disse nas redes sociais.

O novo camisa '2' do Barcelona chegou e já foi treinar. Dest é um pedido direto do novo comandante do Barcelona, Ronald Koeman.

Confira no vídeo acima o primeiro treino de Sergiño Dest com a camisa azulgrana!

