A competitividade e a fome de gol de Luis Suárez estão fora de discussão. O uruguaio chegou jovem na Europa, e o fez porque imediatamente mostrou seu excelente futebol em seu país natal.

Ele estreou no Nacional e apenas um ano depois jogou no Groningen da Eredivisie. No vídeo abaixo você confere os momentos inesquecíveis do craque na equipe de Montevidéu.