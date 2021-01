Principal rival no Brasileirão, Fernando Diniz já foi do Flamengo

Hoje treinador do São Paulo, justamente o algoz do Flamengo na Copa do Brasil e o grande adversário do time carioca na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz já vestiu rubro-negro. Ele chegou no clube da Gávea numa troca com o Fluminense, próximo adversário da equipe de Rogério Ceni.

No Tricolor Carioca, sob o comando de Oswaldo de Oliveira, o então meia Fernando Diniz chegou a ter bons momentos, mas em 2003, já com Renato Gaúcho, adversário de Diniz desta quarta-feira (30), como treinador, ele perdeu espaço e foi negociado com o Flamengo, numa troca que mandou Lopes Tigrão para as Laranjeiras.

A estreia do meia foi justamente num Fla-Flu e com placar elástico para o Flamengo. O Rubro-Negro venceu o Tricolor por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2003. Apesar do bom início, a passagem de Diniz pelo clube da Gávea esteve longe de ser das melhores por conta de consecutivas lesões. De 46 jogos, ele disputou apenas 12 e anotou somente um gol.

A única vez que Diniz balançou as redes vestindo a camisa do Flamengo foi num empate em 1 a 1 com o São Caetano, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o time Rubro-Negro tinha bons nomes como Ibson, Felipe, Fábio Baiano, Edilson e Júlio Cesar, mas os atrasos de salários e os problemas políticos do clube afetavam o desempenho dentro de campo.

Diniz foi importante ainda na chegada de Oswaldo de Oliveira, que substituiu Nelsinho Baptista. O meia e o atacante Edilson foram primordiais para que o novo treinador desembarcasse no clube.

A história de Fernando Diniz com o Flamengo acabou justamente diante do São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O time carioca venceu o Tricolor do Morumbi por 3 a 1.