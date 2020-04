Ver um jogo entre Corinthians e a Inter de Milão não é algo que aconteceria assim tão fácil. Mas no mundo virtual, tudo é possível.

Em um amistoso organizado para que os torcedores de ambas as equipes pudessem matar as saudades do futebol, Felipe Mestre representou o Timão e enfrentou Luigi Kirito, que estava defendo o time italiano.

No vídeo abaixo você confere momentos desse jogo que acabou com a vitória da Inter: