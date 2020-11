Problema para Gattuso: Osimhen pode ser desfalque contra o Milan

Victor Osimhen foi titular no empate de 4 a 4 entre Nigéria e Serra Leoa por uma vaga na Copa da África. Mas o jogador do Napoli foi forçado a deixar o jogo aos 78 minutos, deixando seu lugar para Onuachu.

Protagonista da partida por ter dado duas magníficas assistências a Iwobi e Chukwueze no terceiro e quarto gols da Nigéria, Osimhen terminou alguns dias depois abandonando a concentração por problemas físicos.

Um desfalque do qual falou 'Sky Sports', que tem tentado tranquilizar os torcedores ao garantir que o nigeriano não sofre de fraturas nem lesões graves, mas que pode ser um problema muscular.

Apesar disso, a equipe italiana teme que o ex-jogador do Lille possa não estar disponível para o retorno da Serie A italiana no próximo fim de semana, especificamente no domingo 22, quando o Napoli, terceiro na classificação, receberá a importante visita do líder Milan.