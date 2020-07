Problemas para Zidane?

As coisas vão se complicando para o Real Madrid de olho no duelo contra o Alavés. Já sem Sergio Ramos, Carvajal e Nacho, o treinador francês também pode perder Marcelo e Vinicius.

A ausência do lateral brasileiro piora ainda mais a situação da última linha contra o Alavés, que já não tem Ramos e Carvajal, ambos suspenso.

Nacho continua fora, por isso, o treinador pensava em Militão e Varane na zaga, Marcelo na esquerda e Mendy na direita.

Mas com a possível baixa do brasileiro, o francês deve voltar para a lateral-esquerda. Para o outro lado as alternativas são o jovem da base Javi Hernández ou Lucas Vázquez, que tem uma certa experiência nessa posição.

Outra preocupação de Zidane é Eden Hazard, que voltou a participar em somente uma parte do treino a espera de uma melhora no seu tornozelo direito.