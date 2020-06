Bayern de Munique: um devorador de títulos da Bundesliga

O Bayern de Munique está no caminho de alcançar sua oitava Bundesliga consecutiva, continuando assim uma série que começou em 2013 e na qual a equipe que já dominava a Alemanha transformou seu domínio em hegemonia quase absoluta.

O time bávaro, desde os anos 70, sempre foi o time a ser batido, mas uma fase como a atual não teve precedentes. No passado, ele tinha rivais capazes de amargurar sua vida, mas, com a exceção duvidosa do Borussia Dortmund, todos parecem ter renunciado.

A Bundesliga foi fundada em 1962 e o Bayern não estava entre os clubes fundadores. Antes dessa data, o clube bávaro havia conquistado um único título de campeão alemão, em 1932, não apenas antes da guerra, mas antes mesmo que os nazistas chegassem ao poder.

O centro do futebol ficou por muitos anos no oeste do país e, devido ao número de equipes na Primeira Divisão, ele ainda está lá. E o Bayern não era o time dominante nem no sul, onde o Nürnberg acumulou mais títulos e mais história.

No entanto, já nos primeiros anos do pós-guerra, o Bayern havia começado a dar os primeiros passos em direção à profissionalização, antes do resto dos clubes, o que seria uma das bases de seu domínio posterior.

Em 1965, ele conseguiu a promoção para a Primeira Divisão. Seu primeiro título na Bundesliga foi conquistado em 1968-69 e, em seguida, ganhou uma série de três títulos consecutivos entre 1971 e 1974, graças à geração de jogadores liderados por Franz Beckenbauer. Mais tarde, ele foi substituído pelo 'Gladbach, que também assinou uma série de três Bundesligas seguidas.

O 'Gladbach, com jogadores como Netzer ou Heynckes, havia se tornado o melhor time da Alemanha, ganhou cinco troféus nos anos 70, enquanto o Bayern transferiu sua hegemonia para o continente naqueles anos, vencendo a Copa da Europa três vezes seguidas. .

O Estádio Olímpico, em tempos em que as bilheterias eram a principal forma de ganhar dinheiro dos clubes, foi fundamental para o início do domínio bávaro, que, no entanto, ainda não podia ser descrito como hegemônico.

UMA A CADA DUAS

A série de três Bundesligas seguidas foi durante muito tempo um recorde invicto na Bundesliga. O Bayern o repetiu entre 85 e 87 e entre 99 e 2001.

Chegou então uma fase em que havia um tipo de regra geral em que o Bayern vencia uma a cada duas ligas. A exceção foi em 2004-05 e 2005-06, quando os bávaros levantaram a taça duas vezes seguidas.

Nesse período, que durou até 2010, a Bundesliga teve cinco campeões diferentes. Além do Bayern, o Borussia Dortmund, o Werder Bremen, o Stuttgart e o Wolfsburg também garantiram. Gladbach e Hamburgo, que eram rivais do Bayern nas décadas de 1970 e 1980, não eram mais candidatos.

O 'Gladbach, que voltou ao topo da tabela, caiu e sofreu na segunda categoria, onde Hamburgo e Stuttgart estão agora e onde o Werder Bremen poderia terminar.

Essa fase terminou quando o Borussia Dortmund, de Jürgen Klopp, ameaçou seriamente o domínio do Bayern no futebol alemão e venceu a Bundesliga consecutivamente e praticamente sem rival em 2010-11 e 2011-12.

A reação do Bayern foi a de um animal ferido e, em 2013, conquistou o triplete e iniciou a série atual, cujo final não parece iminente.