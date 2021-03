Projeto Champions de CR7 na Juve é um fracasso: nem semifinal em três anos

Todos os holofotes estavam voltados para Cristiano Ronaldo no duelo entre Juventus e Porto, nesta terça-feira (9). Esperava-se que um dos maiores nomes da história da Liga dos Campeões empurrasse a equipe de Turim para as quartas-de-final da Liga dos Campeões com suas jogadas e gols. No entanto, o que se viu foi mais uma vez o português fracassando com o time italiano.

Cristiano Ronaldo teve uma atuação muito distante daquelas a que o próprio deixou os fãs de futebol habituados e mais uma vez foi eliminado precocente com a Juventus no torneio europeu. Após oito semifinais seguidas com o Real Madrid, são três anos consecutivos sem conseguir avançar além das quartas de final no Allianz Stadium.

Diante do Porto, a Juventus caiu já nas oitavas de final mesmo vencendo o jogo por 3 a 2 e Cristiano Ronaldo cometeu um erro decisivo na falta cobrada por Sérgio Oliveira e resultou no segundo gols dos portistas. Mas, em uma visão geral, o craque português teve uma atuação decepcionante e sem brilho algum.

Os números na partida não mentem: Cristiano Ronaldo, nos 120 minutos em que esteve em campo, perdeu 17 bolas e venceu pouco mais de 40% dos duelos que disputou. Foram cinco finalizações e apenas duas na direção do gol e nenhum drible certo. Obviamente, pouco para um jogador do calibre dele.

Desde a chegada do camisa 7 à Juventus, o retrospecto do time não é nada favorável. Em 2018, eliminação nas quartas de final para o Ajax. No ano passado, queda nas oitavas de final diante do Lyon. Com a eliminação para o Porto, é a primeira ves na história da Juventus que o time cai duas vezes seguidas logo no primeiro mata-mata.

Muitos em Turim já se perguntam se o "projeto Cristiano Ronaldo" é um fracasso. Vinculado por mais um ano na Juventus, resta saber se o português terá mais uma chance de tentar levar a Velha Senhora à glória ou se o casamento entre clube e jogador se encerarrá antes do previsto.