'Projeto Mbappé 2021'

O Real Madrid contratou Hazard como um dos últimos grandes investimentos e outros nomes desse porte são esperados nos próximos meses. Se a aterrissagem de Pogba for concretizada, Zidane já sonharia em ter Mbappé em uma equipe que seria mortal.

Para que o jovem atacante do PSG possa chegar ao Santiago Bernabéu, terá que esperar outra temporada, segundo 'L'Équipe'. A razão tem a ver com o coronavírus e todo o estrago que ele causará nos esportes e, especificamente, no futebol, onde perdas milionárias são esperadas. Se o campeonato não for concluído, o Real Madrid perderia cerca de 70 milhões de euros.

Como publicou o jornal 'AS' em sua capa desta terça-feira, 7 de abril, a projeto envolvendo Mbappé foi congelado até 2021 devido à necessidade de evitar grandes despesas diante da atual situação.

O PSG não estaria disposto a negociar este ano e seu objetivo prioritário é a renovação de Mbappé, já que encerra o contrato em 2022. Esse prazo final será a principal chave que o Real Madrid terá no próximo ano.

Se Mbappé se recusar a estender seu contrato, ele teria apenas um ano e o PSG seria forçado a vender seu craque para impedí-lo de sair a custo zero, o que significaria uma falha de gestão e uma perda de milhões em uma transferência das mais caras possíveis no mundo do futebol.

De qualquer forma, Mbappé e Neymar continuarão no PSG, esperando concluir suas novelas com os gigantes espanhóis que se estende há várias janelas. Agora, os capítulos se desenvolvem mais próximos dos fins dos contratos e em meio a um cenário financeiro diferente em função do coronavírus.