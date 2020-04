Promessa do Barça impediu Neymar de ir ao Real

"Ou você vem este ano ou no próximo ano, com certeza". 'Mundo Deportivo' garante que esta é a promessa feita a Neymar na metade do ano passado. A diretoria do Barcelona fez isso para evitar sua transferência para Madri.

Isto ocorreu quando era conhecido o seu desejo de deixar a França a todo custo. As negociações com os catalães deram frutos, mas em passos muito pequenos e com muita irregularidade. Houve dias em que o acordo parecia mais próximo e outros em que as partes se afastaram.

Era o contexto ideal para Florentino Pérez fazer suas ligações. O jornal especifica dois nomes: Wagner Ribeiro e Pini Zahavi. Eles foram fundamentais na tentativa de levar o brasileiro ao Santiago Bernabéu.

Em meio à recusa de Nasser Al-Khelaîfi em liberar sua estrela e às tentativas de Madri de estourar o mercado, o Barcelona fez a promessa a Neymar. Caso fosse impossível trazê-lo naquele verão europeu, no próximo, ele seria novamente jogador do Barcelona.

Porém, o fato de a transferência não ter ocorrido naquela abertura do mercado não se deve à falta de tentativas. Neymar até se ofereceu para cortar seu salário para retornar a Barcelona, ​​caso o dinheiro fosse um problema.

Essa revelação dos bastidores feitas por Mundo Deportivo cria uma perspectiva clara para este verão: o Barcelona deverá tentar curmprir sua promessa. O principal obstáculo será o econômico. Se a diretoria liderada por Bartomeo já teve problemas para encontrar um atacante de nível médio na Espanha, pode ser ainda mais difícil resgatar a estrela em Paris.