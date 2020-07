Promessa do Barcelona renova com cláusula milionária

Tão ou mais importante que procurar reforços no mercado formar jogadores e manter esses jovens talentos. No time B do Barcelona, Mika Mármol é um desses jogadores em que a diretoria aposta.

O clube anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, a renovação do lateral-esquerdo de 18 anos. O novo vínculo é válido até 2023.

Sua cláusula será de 50 milhões de euros enquanto estiver jogando no time B. Se o jogador passar para time principal, a multa de rescisão aumentará para 150 milhões.

"Estou muito feliz porque dou um passo adiante como jogador do Barça B. Espero fazer um bom trabalho. Nosso objetivo mais recente é focar no 'play off' e subir para a Segunda Divisão", disse o jovem após assinar o novo contrato.