Promessa do Liverpool diz ter desprezado Sergio Ramos

A final da Champions League de 2018, entre Real Madrid e Liverpool, ficou marcada por um lance envolvendo Sérgio Ramos e Salah logo no início da partida. E para Harvey Elliot, promessa dos Reds, o lance foi tão marcante que o fez desprezar o clube merengue, justamente por causa do zagueiro espanhol.

Antes de se mudar para Anfield, o jovem de 17 anos jogava pelo Fulham, também da Inglaterra, e tinha o Real como um dos grandes interessados em seu futebol. Então, para tentar convencer o jogador a aceitar uma transferência para Madrid, o clube o convidou para conhecer o Santiago Bernabéu, no final da temporada passada.

Enquanto andava pelas dependências do estádio, Elliot chegou a uma sala com a camisa de Sergio Ramos pendurada na parede, e o Real lhe ofereceu a chance de conhecer o capitão espanhol pessoalmente. Mas ao contrário do que poderiam imaginar, a oferta não agradou nenhum um pouco o jovem atacante.

"Não, está tudo bem, obrigado. Eu não gosto dele depois do que ele fez com Mo Salah", respondeu Elliott de acordo com o jornal The Athletic.

Ele se refere ao lance em que o zagueiro espanhol fez uma falta em Salah, no início da final da Champions League de 2018, que acabou tirando o egípcio, que estava na melhor fase de sua carreira, do restante da partida. O jogo acabou com o placar de 3 a 1 para o Real.

Com um pai torcedor do Liverpool, Elliot também recusou ofertas de PSG, Manchester City, Arsenal e Chelsea para assinar com os Reds. Mas enquanto ele ainda busca seu espaço em Anfield, a idolatria por Salah só aumenta.

"Mo [Salah] é o rei. Enfrentando ele nos treinos aprendo muitas coisas. Eu o idolatro muito”, revelou o jovem. “Mesmo na academia, ele ajuda e me diz para fazer pesos mais altos para me esforçar ainda mais. Ele tem uma influência muito grande nos jovens jogadores", completou.

E mesmo com apenas 17 anos, muitos em Anfield já acreditam que ele terá um futuro brilhante pelo Liverpool, principalmente por sua mentalidade e sua atitude dentro de campo, que fazem com que ele não se intimide diante dos zagueiros adversários. Talvez em breve ele já possa estar brilhando no ataque dos Reds, ao lado de Mané, Firmino e, é claro, seu grande ídolo, Mohamed Salah.