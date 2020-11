Cantillo pode ter nova chance no Corinthians

Depois de um começo brilhante com a camisa do Corinthians, Victor Cantillo viu se espaço na equipe ir diminuindo e, agora, acumula nove jogos no banco, sendo oito com Vagner Mancini. O volante, porém, deve ter na partida contra o Atlético-MG uma chance de se reafirmar no Timão.

Cantillo chegou ao Corinthians no começo de 2020, como uma das grandes contratações para a temporada, no intuito de, junto com Luan, fazer o meio campo do Timão. A indicação foi de Tiago Nunes, que já queria o colombiano em seu tempo de Athletico-PR.

O começo foi um sucesso, dando um novo estilo no setor, Cantillo conseguiu bons resultados com seu futebol, pelo menos até os adversários perceberem que o jogo do Corinthians necessariamente passava pelo volante para ser efetivo. Com a marcação reforçada, o colombiano não conseguiu mais as mesmas façanhas, mas seguia sendo peça importante.

Na volta do futebol após a paralisação por conta da pandemia de Covid-19, Cantillo viu seu futebol cair e sua concorrência aumentar ainda mais. Fora de algumas partida por ter testado positivo para o coronavírus, o volante foi perdendo espaço, ainda mais depois de boas apresentações de Ederson e Xavier na posição.

Mesmo sem a condição de titular que tinha antes da parada, Cantillo fazia parte do intenso rodízio de volantes e, quando não começava, costumava entrar no meio do jogo para reforçar o meio campo. Mas desde a chegada de Vagner Mancini, o colobiano estava quase que "esquecido".

Ele não é titular do Alvinegro desde o empate com o Red Bull Bragantino, em 3 de outubro, na penúltima partida de Dyego Coelho no comando do Corinthians. No jogo seguinte, contra o Santos, sequer ficou no banco, e, depois, com Mancini, não foi titular e entrou em apenas duas das oito partidas disputadas. Já são nove jogos como reserva, a maior sequência afastado desde que ele chegou ao Corinthians, mesmo quando estava com Covid.

No último jogo, Mancini optou por deixar Ederson no banco, mas a vaga foi para Gabriel Xavier. Agora, com Xavier suspenso pelo terceiro amarelo, Cantillo pode voltar à equipe titular. De acordo com o GE.com, o colombiano esteve entre o time que treinou na condição de titular antes do duelo.

O jogo será no sábado (14), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Sem Xavier, suspenso, Otero, na seleção, Danilo Avelar, Mantuan e Cazares, lesionados, e Fábio Santos, por questões contratuais, o Corinthians que deve ir a campo é: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Cantillo (Camacho) e Luan; Everaldo (Mateus Vital), Ramiro e Jô (Davó).