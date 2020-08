Promessas britânicas: a nova 'moda' do campeonato português?

Novos palcos para os jovens britânicos

Nos últimos anos, as maiores promessas do futebol inglês parecem ter finalmente percebido o potencial que existe nos campeonatos estrangeiros. E o grande exemplo é mesmo o de Jadon Sancho. O talentoso extremo foi criticado depois de ter trocado a equipa de sub-23 do Manchester City pelo Dortmund. Mas a sua carreira e reputação subiram a pique desde que o jovem inglês confirmou a sua mudança para a Bundesliga. Hoje, Sancho é constantemente associado ao Manchester United, naquele que tem sido o grande "poker game" do mercado de transferências de 2020. Bem diferente de um jogo no site 888 Poker, a eventual saída de Sancho parece estar por um fio, e falam-se mesmo em valores que podem igualar os da contratação de Paul Pogba.

Mas Sancho não é caso único. Mason Mount, que hoje brilha ao serviço do Chelsea de Frank Lampard, começou por se afirmar nos holandeses do Vitesse. Jude Bellingham, jovem de apenas 17 anos que brilhou no Championship ao serviço do Birmingham City, já viu confirmada a sua transferência para o Dortmund. E entretanto, o campeonato português parece também estar atento às boas oportunidades de negócios que têm surgido no Reino Unido.

De Eric Dier a Angel Gomes

Para já, os casos de jovens britânicos que tentam a sua sorte na liga portuguesa ainda são escassos. Mas verifica-se que a tendência é cada vez mais clara. Pode-se dizer que tudo começou com Eric Dier, um caso único de um futebolista inglês que nasceu e aprendeu a jogar futebol em Portugal. Depois de ter feito toda a sua formação ao serviço do Sporting, o central/médio-defensivo encheu as medidas do Tottenham, que o contratou em 2014. Na altura um desconhecido em Inglaterra, Dier desde cedo conquistou os adeptos do clube londrino. Em pouco tempo chegou à selecção inglesa, onde foi um dos destaques do meio-campo defensivo, e entretanto já teve a oportunidade de envergar a braçadeira de capitão dos Spurs. Foi a primeira história de sucesso, que poderá ter convencido alguns jovens britânicos a apostar em Portugal.

Mais tarde, chegou um "pequeno Messi" ao Sporting. Ryan Gauld, super-talento do futebol escocês, poderia facilmente ter assinado por um clube da Premier League. Mas escolheu o Sporting para dar seguimento à sua carreira depois de 2 épocas e meia de luxo ao serviço do Dundee United. Gauld pode nunca ter estado à altura do valor que lhe foi inicialmente atribuído, mas acabou por se apaixonar por Portugal. Joga em terras lusitanas desde 2014, e é hoje um dos grandes destaques do recém-promovido Farense. Poucos anos depois, outra grande promessa britânica tentou a sua sorte em Lisboa, desta vez ao serviço do Benfica. Chris Willock, como Gauld, nunca se afirmou num grande português, mas acumulou no Benfica B a experiência que hoje lhe permite ser um dos destaques do Huddersfield Town (ainda tem contrato com o Benfica).

Edwards e Suliman são aposta forte do Vitória

Depois de Sporting e Benfica, chegou a vez de clubes portugueses menos ricos tentarem a sua sorte na liga inglesa. E para já, tem sido o Vitória de Guimarães a mostrar como se faz. Tal como Gauld, Marcus Edwards também tinha sido apelidado de "mini-Messi". Mas desta vez, o extremo inglês não demorou a justificar a reputação. Uma das grandes sensações do campeonato de 2019/20, Edwards surpreendeu os fãs de futebol portugueses com a sua velocidade, aptidão técnica, e capacidade de decisão. Custa a acreditar que um jogador desta qualidade foi dispensado pelo Tottenham no ano passado, mas o regresso à Premier pode estar para breve. No mesmo plantel joga Easah Suliman, defesa-central de 22 anos que tem tudo para se afirmar na próxima época. Este ano, conta com 6 jogos interessantes na segunda metade da época; chegou no mercado de Inverno, vindo do Aston Villa. Também na Liga de Honra brilham jovens britânicos, como o extremo Levi Lumeka, que foi vendido pelo Varzim ao Troyes depois de uma primeira temporada de grande afirmação.

Finalmente, uma das notícias mais bombásticas do mercado de transferências português parece confirmar que os jovens britânicos estão cada vez mais atentos a Portugal. Depois de ter sido contratado pelo Lille, o talentoso médio ofensivo Angel Gomes vai jogar no Boavista por empréstimo, e os fãs do clube mal podem esperar por ver o craque a brilhar no relvado.