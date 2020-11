"Prometer a contratação de Neymar é puro marketing"

Tanto Emili Rousaud como Jordi Farré, pré-candidatos a presidir o Barcelona, falaram sobre Neymar. O primeiro prometeu a chegada do brasileiro e o segundo teria conversado com o pai de Neymar, mas Rivaldo, histórico jogador azulgrana e embaixador Betfair, não acredita nessa possibilidade.

"Prometer que Neymar será contratado me parece mais uma estratégia de marketing para aparecer no noticiário do que uma possibilidade real", disse o ex-atacante.

"Neymar já disse que está feliz em Paris e o Barcelona tem problemas financeiros. Então isso é só uma forma de ganhar notoriedade na imprensa neste processo eleitoral", completou.

Cabe destacar que as eleições do Barcelona estão marcadas para o próximo dia 24 de janeiro de 2021, como anunciou o próprio clube catalão.