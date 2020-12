Proposta pede que Maradona estampe as notas de dinheiro da Argentina

Na Argentina, a morte de Diego Armando Maradona continua a impactar. Depois de haver falecido no dia 25 de novembro aos 60 anos, várias semanas depois, em sua terra natal, a morte de seu melhor jogador ainda está sendo chorada.

As homenagens ao redor do mundo se repetem, mas a última proposta de uma senadora do país surpreendeu a todos. Isso porque ela sugeriu a ideia de que o camisa 10 fosse a próxima imagem das notas de 1.000 pesos.

A proposta apresentada no Congresso por Norma Durango, senadora do Frente de Todos (FDT), sugere ao Banco Central da República Argentina o seguinte: “Que a impressão de 50%, no mínimo, do total previsto de cédulas com valor legal de 1.000 pesos ou denominação superior a serem impressos durante o ano de 2021, trouxessem de um lado a efígie de Diego Armando Maradona e do outro o momento do segundo gol contra a Inglaterra, feito no México, em 22 de junho de 1986”.

A famosa 'Mão de Deus', aquele gol icônico que Maradona endossou com a camisa da Argentina contra a Inglaterra na Copa de 1986. O senador da província de La Pampa disse que a decisão final será dos legisladores, que devem considerar sua proposta no início do próximo ano.