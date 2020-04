Protagonista do meme mais famoso da quarentena é fã de Messi

O 'meme do caixão' fico famoso durante essa quarentena provocada pelo avanço do coronavírus. O grupo ganês, Dancing Pallbearers ganhou reconhecimento pela forma descontraída com que encaram a morte.

Um dos membros do conjunto, Benjamin Aidoo, concedeu uma entrevista a 'Rádio Cadena SER' e se revelou um grande fã de Messi e do Barcelona.

"Meu jogador favorito é Messi. Eu amo o jeito que ele joga e os gols que faz. Ele não é individualista e isso é muito importante. Eu amo futebol e amo jogar, é um dos meus hoobies favoritos. Eu sou torcedor do Barça, gosto muito do time, mas acima de tudo sou fã de Messi", disse Aidoo.

"Messi é um espetacular jogador, é nosso líder e temos que agradecê-lo. Sem ele, o Barcelona não seria o que é. Com Messi, vencemos muitos títulos que não venceríamos sem ele", completou.

O ganês também se mostrou um admirador do atual presidente do clube, Josep Maria Bartomeu.

"Gosto de Bartomeu, sonho em conhecê-lo. Ele é um bom presidente. Acho que ele ajudou a fazer do Barça uma grande equipe, dominante em LaLiga e outras competições, realmente acredito nisso. Ele fez o Barça maior que qualquer outro clube", comentou.

Por fim, o membro do grupo que ganhou as redes sociais falou um pouco sobre o seu trabalho e explicou o porque de dançar com um caixão nos ombros.

"Nós devemos celebrar a morte. Por que? Porque quando uma pessoa nos deixa, nós temos que lembrá-la pelo que ela fez em vida, você sabe o que ela fez, o que fez por você, de algum jeito você tem que agradecê-la", explicou.

"Acho que devemos celebrar a morte mais do que um nascimento, por isso dançamos. Eu odeio ver pessoas chorando quando faço meu trabalho, me deixa realmente triste. Nós dançamos porque queremos que as pessoas percebam que não devemos ficar de luto pela morte, devemos ficar feliz pela pessoa", concluiu.