Protagonistas eslovenos avançaram na Champions

O Atlético de Madrid conseguiu se classificar graças às boas defesas de seu goleiro de 27 anos. O desafio era duríssimo, contra os atuais campeões.

Diante do Liverpool, Oblak não sofreu gols no jogo de ida. Fora de casa, a vitória veio na prorrogação e o esloveno viu a bola passar duas vezes, mas a vaga não seria do time de Simeone se não fossem suas intervenções.

Ilicic é colega de seleção do goleiro do Atlético e também estará nas quartas de final da principal competição de times do continente europeu.

A participação do atacante foi ainda mais destacada, já que fez os quatro gols da vitória italiana contra o Valencia. Cada gol do capitão da Eslovênia foi necessário para derrotar os donos da casa com o placar de 4 a 3.