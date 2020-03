Surreal: Bayern e Hoffenheim trocam passes após protestos e interrupções

Os jogadores de Bayern de Munique e Hoffenheim decidiram sair de campo após a partida ser interrompida duas vezes devido ao protesto dos ultras contra o proprietário do clube adversário, Dietmar Hopp.

Tudo aconteceu na segunda etapa, quando os visitantes já venciam por seis a zero, com dois gols marcados por Phillipe Coutinho.

Torcedores do time bávaro se manifestaram com diversos cartazes e insultos contra a administração do time da casa: "Que todo mundo saiba, Hopp não cumpre com sua palavra. Filho da p***". Enquanto isso, parte da torcida local deixou as arquibancadas.

Antes de deixarem o gramado, os atletas pediram aos ultras para que parassem com a manifestação com o objetivo de viabilizar o andamento normal do jogo, mas sem sucesso.

Os jogadores do Bayern, então, tiveram uma atitude surpreendente e se posicionaram contrariamente a esses torcedores do próprio time. Enquanto os xingamentos ocorriam, os jogadores de ambas as equipes tocaram bola entre si e não deram andamento ao futebol competitivo.

Durante cerca de 13 minutos, o jogo permaneceu neste ritmo e sob aplausos da torcida local pela atitude dos jogadores contra a torcida que causou a interrupção. Hopp assistiu a tudo próximo ao campo.