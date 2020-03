Protestos contra Bartomeu e apoio a Eder Sarabia no Camp Nou

A "pañolada" (agitar lenços) voltou a ser vista no Camp Nou. A característica forma de protesto da torcida 'culé' contra a diretoria foi organizada pelas redes sociais.

A derrota no 'clássico' ajudou a aumentar as críticas ao presidente do clube, e alguns gritos de "Bartomeu demissão" foram ouvidos de forma clara.

Além disso, as arquibancadas mostraram o seu apoio ao auxiliar de Quique Setién, Eder Sarabia, que teve que pedir desculpas por seu comportamento no Santiago Bernabéu.