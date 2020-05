Protocolo do Inter, um guia para a CBF

Depois de mais de 40 dias de bola parada, o Internacional voltou aos trabalhos na terça-feira com diversos cuidados de prevenção. O time aproveitou decreto municipal devido ao contágio ainda sem números elevados em Porto Alegre.

Com os treinamentos adiantados em relação à grande maioria dos times de outros estados, o Colorado recebeu pedido da CBF para que enviasse um vídeo detalhando a rotina dos membros do elenco.

O material mostra os cuidados com higienização, saúde e limpeza e foi elogiado por Jorge Pagura, presidente da Comissão Nacional de Médicos da CBF.

“Parabéns à diretoria do Internacional e ao seu departamento médico pelas medidas protetivas que tomaram nesse retorno às atividades no centro de treinamento. O Inter tem uma estrutura muito forte, rígida e competente”, afirmou Pagura em frases divulgadas pelo clube.

O modelo e os protocolos adotados pelo clube neste período podem servir como base para outros quando voltarem: “A gente tem tido reuniões em conjunto com o departamento médico do Inter e essas medidas podem servir como exemplo para os clubes. O esquema de treino se torna um guia para todos aqueles, em momento adequado e, quando as autoridades de saúde da sua cidade ou estado permitirem, voltarem ao trabalho”, disse o presidente da Comissão Nacional de Médicos.

A rotina está adaptada à 'nova realidade', com vestiário, academia e refeitório desativados, além de quadro de funcionários com trabalho presencial reduzido.