Protocolo LaLiga: teste 48 horas antes e controle de temperatura

A LaLiga já está planejando um retorno à competição oficial. Ainda sem data e com junho chegando, os responsáveis já delinearam o rascunho do protocolo que será entregue aos clubes.

Ramón Fuentes, em 'Sport', deu alguns detalhes de qual será o protocolo oficial da partida. Tudo começará com os testes para os jogadores e todas as pessoas presentes. Isso será feito 48 horas antes do início da partida. Quem está infectado nem vai viajar.

As equipes visitantes terão que viajar em dois ônibus diferentes. Dessa forma, a distância mínima de segurança será mantida com todos os componentes do clube. Se viajar de avião ou trem, será fretado, conforme explicado por 'COPE'.

Quando todos os componentes chegarem às instalações, eles medirão sua temperatura e acessarão os vestiários sem que ninguém cruze seu caminho. E, dentro do estádio, haverá até três zonas.

Na zona verde, explicou Ramón Fuentes, apenas jogadores de futebol, treinadores, médicos, fisioterapeutas e a equipe de árbitros podem estar presentes, uma vez que inclui o campo de jogo e os vestiários, até um máximo de 94 pessoas. Na zona azul, a arquibancada que terá até 94 pessoas, enquanto na terceira zona, fora do estádio, haverá 32.

Um dos pontos mais quentes está no possível contágio de um jogador no meio do jogo. O jogador de futebol será colocado em quarentena diretamente e a competição não será suspensa.

No momento, os clubes já passaram nos primeiros testes, com cinco casos positivos entre a Primeira e a Segunda Divisão, e já iniciaram a fase 1 dos treinamentos, individualmente.