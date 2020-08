Provocações de torcedores do Liverpool irritam meia do City: "Vão tomar cerveja"

O favoritismo não bastou para o Manchester City chegar à semifinal da Uefa Champions League. Derrotada por 3 a 1 pelo Lyon, a equipe do técnico Pep Guardiola adiou mais uma vez o sonho de conquistar a Europa.

Quem gostou muito da notícia, é claro, foram os torcedores do Liverpool, que na temporada já viram os Reds destronarem os Citizens na Premier League, encerrando um jejum de 30 anos de títulos nacionais.

Bernardo Silva, meia português, usou o Twitter para pedir desculpas à torcida da equipe de Manchester pelo ano abaixo das expectativas. E criticou as brincadeiras dos fãs do rival em sua conta.

"A temporada 2019/2020 terminou para nós de uma forma decepcionante. A todos os fãs, nós pedimos desculpas pela frustração. A única coisa que podemos prometer é que em 2020/2021 vamos lutar para sermos muito melhores e voltar a ganhar coisas importantes para vocês", escreveu Bernardo.

"E para todos os fãs do Liverpool que não têm nada melhor a fazer do que vir a uma conta de um jogador do Manchester City, também sinto por vocês, mas por razões erradas. Patético. Vão celebrar seus títulos, tentar achar uma companhia, tomar cerveja, ler um livro. Tem muitas opções", completou.

Além da zoação de rivais, a queda na Champions foi dura para o meia por mais dois motivos: primeiro porque ele ficou no banco durante os 90 minutos contra o Lyon e nada pôde fazer para ajudar os companheiros. Segundo: era a chance de Bernardo ganhar a Champions em casa, já que a reta final do torneio está sendo disputada em Portugal.