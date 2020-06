Próxima semana deverá ter mais demissões, diz presidente do Cruzeiro

O Cruzeiro segue tentando fazer uma reforma interna após polêmicas, escândalos internos, investigações policiais, rebaixamentose e perda de pontos em função de dívidas.

Nesta semana, o clube rescindiu os contratos de Robinho e Edílson. As saídas aconteceram de forma amigável entre as partes e foram motivadas pelas dificuldades financeiras que o clube enfrenta.

“Foi uma conversa direta, em que se explicou isso. Quando vai analisar a situação de hoje, a gente precisa de austeridade. Semana que vem, vamos anunciar diversas reduções, porque é isso que a gente tem que fazer para o Cruzeiro andar”, declarou em entrevista à 'Rádio Itatiaia'.

“A reformulação, dentro do departamento de futebol, passa por Enderson, Drubscky e Deivid. Os três tomam as decisões, se vai reduzir elenco, se vai aumentar, se vai contratar. A análise final que eu faço, basicamente, é financeira. Ver se é bom ou ruim para nós. Todas as nossas decisões são técnicas. Não tomo decisão de marketing, até mesmo jurídica”, finalizou.