PSG aceitaria pagamento parcelado do Barcelona por Neymar

Em meio à crise do coronavírus, as perdas que os clubes sofrerão podem ser decisivas no mercado de transferências. Espera-se que haja movimentos importantes, embora seja necessário esperar até 2021 para ver Neymar em Barcelona.

Isso foi apontado pelo jornal L'Équipe, embora a operação para trazer o brasileiro de volta ao Camp Nou seja mais aberta. Bartomeu já disse que a Covid-19 não afetaria as saídas ou as contratações, embora para assinar Neymar seja necessário fazer um grande esforço financeiro e reajustar os gastos internos.

O jornal 'Sport', na capa desta terça-feira, 7 de abril, indicou que o Paris Saint-Germain aceitaria o pagamento parcelado pela transferência de Neymar, de modo que essa decisão facilitaria bastante as coisas entre os dois clubes.

A publicação também afirma que o PSG começou a abrir as portas para Neymar, cujo contrato termina em 30 de junho de 2022, para que ele saia antes e ainda renda uma boa quantia para os franceses. Tudo isso, acreditando que o brasileiro tem a intenção de deixar o clube, vontade já manifestada publicamente há alguns meses.

O pagamento dividido, nesse caso, pode significar um antes e um depois na transferência, já que o Barcelona não consideraria o desembolso tão complicado e teria mais espaço de manobra para enfrentar os prazos estabelecidos de um valor que será alto.