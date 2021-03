Pochettino fala sobre ter Neymar contra o Barcelona

Neymar pode aparecer entre os relacionados para o jogo de volta do PSG contra o Barcelona, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, no dia 10 de março. Pelo menos é o que indicou Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain.

Fora de combate desde o dia 10 de fevereiro, quando se machucou durante a partida contra o Caen, na Copa da França, Neymar foi deixado de fora da relação de atletas que viajam para enfrentar o Brest neste sábado (6). Porém, o brasileiro já voltou a treinar e Pochettino elogiou a forma de seu camisa 10.

"Ele não estará amanhã [sábado, 6], mas estamos muito contentes com o seu desenvolvimento e veremos nos próximos dias se ele pode fazer parte dos relacionados para enfrentar o Barcelona", disse o treinador argentino em entrevista coletiva.

O tempo de recuperação do atacante está dentro do previsto inicialmente. Há alguns dias, inclusive, Pochettino afirmou que não arriscaria acelerar a volta de Neymar para tê-lo nas melhores condições possíveis.

Durante este mês fora dos gramados, Neymar viu o PSG golear o Barcelona em pleno Camp Nou por 4 a 1 e comemorou muito a atuação de Kylian Mbappé, autor de três gols naquele jogo. O brasileiro também se destacou nas redes sociais, comentando o Big Brother Brasil no Twitter. O atacante fez até campanha e comemorou as saídas de Nego Di, Karol Conká e Lumena.

Se na Liga dos Campeões a classificação para a próxima fase parece garantida, na Ligue 1 o cenário é um pouco diferente. Após um começo irregular na temporada, a equipe de Paris se recuperou e soma 60 pontos na segunda colocação, dois pontos a menos que o líder Lille.