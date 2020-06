PSG ameaça Real Madrid na disputa por Camavinga

A Ligue 1 2019-20 foi cancelada. Isso levou o mercado a abrir mais cedo na França. Os já podem assinar a partir desse 8 de junho.

E no PSG, eles aproveitaram a abertura do mercado para escrever um novo nome em sua agenda, o de Eduardo Camavinga. O meio-campista do Rennes é bastante do gosto do Parc des Princes, de acordo com o 'RMC Sport'.

O clube francês estaria considerando seriamente fazer uma oferta firme ao seu clube proprietário. Eles têm a oportunidade perfeita de tentar se antecipar ao Real Madrid, a equipe que demonstrou mais interesse pela jovem pérola do Rennes.

Na Espanha, o mercado ainda não está aberto. Portanto, os merengues ainda precisam esperar para tentar contratar Camavinga.

De qualquer forma, Camavinga teria mais ou menos claras suas prioridades: de acordo com as informações mais recentes, sua prioridade é o Real Madrid. Ele não estaria tão interessado em jogar em outras equipes como a Juventus ou PSG.