PSG anota o nome de Gallardo na agenda

Thomas Tuchel estava na corda bamba, mas a classificação para as quartas de final da Champions League lhe deu uma sobrevida. Além disso, para demitir o alemão o clube francês precisaria desembolsar uma alta quantia, e esse não é o momento.

Ainda assim, o conjunto de Paris está pensando em nomes que poderiam assumir o comando da equipe em um futuro não tão distante e um deles é o de Marcelo Gallardo, técnico do River.

Em declarações coletadas por 'Infobae', um membro da diretoria do PSG revelou que o 'Muñeco' está na mira. "Gallardo é um homem que com certeza estará na lista devido ao seu passado no clube e pelo que fez na final de Madrid", disse Luis Ferrer.

"Terá uma possibilidade no futuro. As carreiras dos treinadores são uma questão de oportunidades. Se no futuro os dois estiverem livres, pode ser", revelou.