PSG, Atlético-MG, Barcelona: Ronaldinho Gaúcho é reverenciado no aniversário de 41 anos

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho completa 41 anos neste domingo (21), e o mundo do futebol não deixou a data passar despercebida nas redes sociais. O craque recebeu homenagens de diversos clubes como Atlético-MG, PSG, Barcelona, Milan, Uefa, CBF, além de jogadores e torcedores.

A comemoração este ano será bem diferente do último ano, quando Ronaldinho completou o seu 40.º aniversário detiro no Paraguai, com o irmão e empresário, Roberto de Assis, por cerca de cinco meses por tentar entrar no país usando passaportes falsos.

Nascido em Porto Alegre, Ronaldinho foi eleito duas vezes o melhor jogador de futebol do mundo (em 2004 e 2005). Com a camisa da Seleção Brasileira, foi campeão da Copa do Mundo de 2002, Copa das Confederações de 2005, Copa América de 1999 e medalha de bronze na Olimpíada de 2008, em Pequim.

Confira as homenagens: