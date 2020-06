PSG bate na porta de Alaba

David Alaba é um dos jogadores mais versáteis do futebol europeu. Capaz de jogar quase em todas as posições da defesa, os grandes clubes competem por seus serviços.

O último interessado no jogador austríaco foi o PSG. A equipe liderada por Thomas Tuchel terá perdas significativas na zaga e, portanto, deseja obter o jogador do Bayern de Munique.

Segundo o 'Sky' na Alemanha, Leonardo, diretor esportivo parisiense, já iniciou conversas com o entorno do jogador para ver a predisposição de Alaba em sair.

Um passo gigantesco dado por um jogador que encerra seu contrato com o Bayern de Munique em junho de 2021. Portanto, se ele for embora, terá que ser depois de pagar ao time bávaro uma boa quantia.

Mas o PSG não é o único time que, nos últimos meses, pensa no nome de Alaba. Do Barcelona e Real Madrid, com Zidane dando o sinal verde, à Inter e o Manchester City.