Assim vivemos o PSG - Bayern München

Desde que estreou na competição, na temporada 2013/14, Neymar é o jogador que mais deu assistências na Liga dos Campeões, com 24 passes decisivos em 59 jogos. Com o passe genial de calcanhar para Di María marcar contra o RB Leipzig, inclusive, o craque do PSG se tornou o brasileiro com mais assistências na história da competição, mesmo com apenas sete anos de Europa.