PSG cancela seus treinamentos

O PSG divulgou uma declaração na sexta-feira em que anunciou que cancela todos seus treinamentos da primeira equipe até que a pandemia do COVID-19 seja resolvida ou controlada.

"Após os anúncios do Presidente da República e do Primeiro Ministro, e seguindo as decisões das autoridades esportivas, o Paris Saint-Germain adapta suas atividades e operações, tomando as medidas necessárias para a saúde de todos", explicou a equipe francesa.

Assim, a equipe liderada por Tuchel cancelou todos os treinamentos até domingo, inclusive. Também convida seus jogadores a ficar em casa durante esse período para conter o risco de infecção.

Para as categorias inferiores, o PSG implementará a partir de segunda-feira todas as medidas para garantir um sistema de educação a distância e garantir a continuidade de suas atividades.

O clube, em seu compromisso contra a proliferação do vírus, realizou uma campanha de conscientização por meio de um vídeo no qual fornece informações sobre como combater o COVID-19.