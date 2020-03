PSG cancela treinos até segunda ordem

Como a maioria dos clubes, o PSG cancelou momentaneamente seus treinos até segunda-feira, à medida que a crise do coronavírus avançava. E, vendo o que foi visto, o clube continua a adiar seus planos.

"Somos obrigados a informar que as atividades esportivas de todas as nossas equipes profissionais continuarão suspensas provisoriamente a partir deste dia 16 de março até uma nova ordem. A data do retorno de nossas equipes é indeterminada. Informaremos a partir de 18 de março as novidades", anunciou o clube parisiense em comunicado.

Dessa forma, os jogadores poderão continuar em suas casas para evitar o risco de contágio do COVID-19 no centro de treinamento e não se exercitarão em grupos até uma nova ordem.

Resta saber quais são os planos que o PSG já elabora com seus jogadores de futebol, já que a Ligue 1 e a Champions League, onde o time de Tuchel se classificou após derrotar o Borussia Dortmund, foram suspensas.